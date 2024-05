Diebe in Radevormwald unterwegs Wieder Einbruchsversuch in Tankstelle an Elberfelder Straße

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen haben Unbekannte versucht, an der Elberfelder Straße in eine Tankstelle einzubrechen. Wie die oberbergische Polizei mitteilt, waren am Mittwoch gegen 2.30 Uhr drei Personen mit einer Brechstange angerückt. Sie versuchten gewaltsam die Schiebetür zum Verkaufsraum der Tankstelle zu öffnen. Dabei löste der Alarm aus, die Unbekannten flüchteten in Richtung Herbecker Straße.