Vereine in Radevormwald : Wie Vereine sich vor Rechtsextremen schützen

Radevormwald Schützenverein schaut bei neuen Mitgliedern genau hin.

Dass diese Gefahr real ist, zeigt eine Warnung des Thüringer Verfassungsschutzes über konkrete Fälle, in denen Neonazis versucht hätten, in solche Vereine Zugang zu erhalten, so ein Bericht in der „Thüringischen Landeszeitung“. Allerdings dürfe man Schützenvereine nun nicht pauschal unter Verdacht stellen, sondern mit ihnen Präventionsmaßnahmen erarbeiten, heißt es.