Bündnis 90/Die Grünen in Radevormwald Wie steht es um die Barrierefreiheit in städtischen Gebäuden?

Elisabeth Pech-Büttner ist völlig irritiert, wenn sie daran denkt, dass zum Beispiel das Jugendamt an der Kaiserstraße in der ersten Etage liegt. „Ausgerechnet so ein Amt, dass auch von Müttern mit Kinderwagen erreichbar sein muss“, sagt sie. In der neuen Grundschule Am Kreuz und im „Wohnzimmer“ an der Nordstraße werde Barrierefreiheit natürlich von Beginn an eingeplant.