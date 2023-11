Übergriffe im Oberbergischen Kreis Damit die Retter nicht zu Opfern werden

Immer wieder ist in den vergangenen Jahren von Angriffen auf Rettungskräfte zu hören und zu lesen, auch im Oberbergischen Kreis. So ging vor drei Jahren, im November 2020, bei einem Einsatz in Wipperfürth ein Mann auf Retter los, obwohl diese ihm helfen wollten – er war am Busbahnhof gestürzt und hatte sich an einer zerbrochenen Wodkaflasche eine stark blutende Handverletzung zugezogen. Auch im März 2023 wurden Retter attackiert, als sie in Gummersbach einem Verletzten helfen wollten – der 25-Jährige trat und schlug auf die Einsatzkräfte so massiv ein, dass der Rettungsversuch abgebrochen werden musste.