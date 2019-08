Stadtentwicklung in Radevormwald : Wohnungspolitik – das sagen die anderen Fraktionen

Radevormwald Die Sozialdemokraten schlagen eine neue Wohnungsgesellschaft vor und möchten die Planung für das neue Baugebiet in Karthausen verändern. Die BM hörte sich bei anderen Ratsfraktionen um – in vielen Punkten zeigen sich Annährungen.

Die Fraktion von Bündnis 90/Grünen hatte von Anfang an Zweifel an den jetzigen Plänen für das Baugebiet Karthausen geäußert. „Wir hatten angemerkt, dass die Struktur, wie sie in den ersten Entwürfen auftauchten, weder ökologisch noch ökonomisch sinnvoll waren“, erklärt Fraktionsmitglied Bernd Bornewasser. Mit den Gedanken der SPD, mehr sozialen Wohnungsbau zu wagen – auch auf Karthausen – könnten sich die Grünen anfreunden. „Es ist richtig, dass dort nicht nur Einfamilienhäuser entstehen sollen“, sagt Bornewasser. „Man könnte sogar überlegen, ob im hinteren Bereich des Baugebietes nicht Häuser mit höheren Stockwerken genehmigt werden können.“ Zu einer vernünftigen ökologischen Nutzung gehöre es unter anderem, die Gebäude so nach der Sonne auszurichten, dass auf den Dächern Photovoltaik mit günstigen Ergebnissen installiert werden kann. Das übrigens findet auch bei der CDU Anklang, ebenso die Nutzung von Fernwärme vor Ort. „Die Stadtwerke wollen ja dort Bohrungen durchführen“, sagt Bernd Bornewasser. Eine weitere Anregung: Der Spielplatz, der zunächst am Rand der Siedlung geplant ist, solle in die Mitte verlegt werden. „Es wäre schön, wenn dort ein Zentrum mit kleinem Einzelhandel entstehen könnte“, meint der Grünen-Politiker. Klaus Steinmüller, Fraktionsvorsitzender der Unabhängigen Wähler-Gemeinschaft (UWG), erwartet, dass das Thema Wohnungspolitik in den kommenden Jahren immer wichtiger werden wird. „Man muss etwas für günstigen Wohnraum tun“, sagt er. „Allerdings wird es nicht leicht werden, für eine neue Wohnungsgesellschaft einen Investor zu finden. Bei der Finanzierung sehe ich noch Fragezeichen.“