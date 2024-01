Krankenhaus in Radevormwald Wie man demenzkranke Angehörige pflegt

In Radevormwald bietet auch der Trägerverein „aktiv55plus“ regelmäßig Treffen einer Selbsthilfegruppe für Angehörige an, die von dem Thema Demenzkrankheit in ihrer Familie betroffen sind. Diese Kurse finden in der Regel einmal im Monat im Haus Hürxthal (Haus der Begegnung) am Schlossmacherplatz statt. Informationen dazu erhalten Interessierte beim Trägerverein unter ☏ 02195 9277353 oder auf der Internetseite www.aktiv55plus.de.