Schule in Radevormwald Bauchfrei & Co. sind im Unterricht ein „No Go“

Es geht aber nicht nur um nackte Haut, sondern generell um ein unangemessenes Erscheinungsbild. „Ein Schüler lief ständig in Militär-Montur herum“, berichtet Pahl. „Und wir achten auch darauf, dass die Jugendlichen nicht in Sportsachen zum Unterricht kommen.“ Das Gleiche gelte natürlich auch für die Lehrer: Kollegen, die neben Sport ein weiteres Fach unterrichten, sollen sich nach der Sportstunde umziehen, bevor sie in den Klassenraum gehen und nicht im Trainingsanzug an der Tafel stehen. Von Schuluniformen hält Sandra Pahl allerdings wenig. Die Jugendlichen sollten die Möglichkeit haben auszuprobieren, was ihnen steht, was ihr eigener Stil ist. „Am letzten Freitag im Monat haben wir außerdem einen ,casual Friday‘, dann werden die Regeln mal gelockert.“