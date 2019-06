Umgang mit Politikern in Radevormwald : „Das Klima ist ruppiger geworden“

Pöbeln, Drohen, Zuschlagen – in Deutschland erleben Kommunalpolitiker, Mitarbeiter von Behörden und Sicherheitskräfte immer mehr Aggression. Foto: Karl-Josef Hildenbrand. Foto: dpa-tmn/Karl-Josef Hildenbrand

Radevormwald Stadtbedienstete und Politiker in Deutschland leben zunehmend gefährlich. Die Zahl körperlicher Übergriffe auf sie ist in den vergangenen zwei Jahren um 25 Prozent gestiegen. Wie ist die Lage in Radevormwald? Die BM hörte sich um.

Kommunalpolitiker und Verwaltungsmitarbeiter zu sein, das galt früher nicht als lebensgefährliche Tätigkeit. Doch diese Zeiten sind offenbar vorbei. Medien berichten, dass in jeder zwölften Stadt Politiker und Beschäftigte der Verwaltung körperlich angegriffen werden. Innerhalb der vergangenen zwei Jahre ist die Zahl der Attacken um 25 Prozent gestiegen. Traurige Höhepunkte: Die Messer-Anschläge auf die Kölner Oberbürgermeistern Henriette Reker, den Altenaer Bürgermeister Andreas Hollstein – und nun der Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke.

Wie ist die Lage in Radevormwald? Leben Politiker und Stadtbedienstete dort ebenfalls schon in Angst vor gewalttätigen Übergriffen? „Es gibt da ein deutliches Gefälle zwischen Großstadt und Kleinstadt“, meint Frank Nipken, Kämmerer der Stadt. In Rade kenne man sich, die Distanz zwischen Bürgern und Mitarbeiter in Rathaus sei nicht so groß.

Info In Remscheid ist die Lage bereits verschärft Remscheid In Radevormwalds Nachbarstadt kommen Bedrohungen von Politikern, Stadtmitarbeitern, Vertretern der Kirchen und anderen Personen des öffentlichen Lebens bereits regelmäßig vor. Vor allem Menschen, die sich für Flüchtlinge einsetzen, müssen sich massive Beschimpfungen gefallen lassen. Mehr dazu unter rp-online.de/nrw/staedte/remscheid.

Dass der Umgang mit den Vertretern der Obrigkeit ruppiger geworden ist, daran hat er keinen Zweifel. „In den 1980er Jahren habe ich beim Ordnungsamt in Wermelskirchen gearbeitet“, erinnert er sich. Damals seien die Vertreter der Behörden mit größerem Respekt behandelt worden. Das habe sich geändert, „auch weil die Bürger heute selbstbewusster sind und ihre Rechte gut kennen“, sagt Nipken. Auftreten wie damals könnten Vertreter der Ordnungsbehörden heute nicht mehr. „Es kommt auch vor, dass unsere Vollzugskräfte hart angegangen werden“, bestätigt der Beigeordnete. „In solchen Fällen stellen wird dann eine Anzeige.“ Das passiere bei der Arbeit des Kommunalen Ordnungsdienstes ebenso wie bei der Tätigkeit des Jugendamtes.

Und wie ist es bei den Politikern? Die öffentlichen Debatten scheinen Menschen zu polarisieren. Kommunalpolitiker werden in vielen Städten und Gemeinden bedroht oder angepöbelt. Dietmar Busch, Fraktionsvorsitzender der CDU in Radevormwald, nimmt das Thema sehr ernst. „Ich persönlich war bislang nicht davon betroffen“, sagt der Ratsherr. „Aber natürlich macht man sich darüber Gedanken, vor allem, wenn es um die Familie geht. Busch fürchtet eine verhängnisvolle Entwicklung, wenn Ehrenamtler, ob in der Politik oder bei Feuerwehr und DRK, zunehmend mit Bedrohungen rechnen müssen – dies schwäche die Demokratie, die Gesellschaft.

Bernd Bornewasser, Ratsherr der Fraktion Bündnis 90/Grüne, erklärt: „Hier in Rade scheinen wir noch einem relativ geschützten Bereich zu sein.“ Seine Fraktion habe zwar üble Anwürfe aus dem rechten Spektrum erlebt, aber keine persönlichen Bedrohungen. „Im Wahlkampf, an den Ständen, erleben wir manchmal, dass Menschen uns aggressiv begegnen“, berichtet Bornewasser. „Dann kommen Bemerkungen wie ,Wartet nur ab bis zur Wahl!“

Armin Barg ist nicht nur Fraktionsmitglied der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG), sondern auch Vorsitzender des Runden Tisches gegen Rechtsextremismus. Bislang sei er von Bedrohungen verschont geblieben, sagt Barg. „Einmal bin ich von Leute aus einer rechtsextremen Rader Vereinigung beim Adventsmarkt in Vogelsmühle angepöbelt worden“, erinnert er sich. Das sei es aber schon gewesen. „Mein Vorgänger beim Runden Tisch, Michael Ruhland, hat aber mal einen Beutel mit Exkrementen in seinem Briefkasten gefunden.“

Weitaus heftiger waren die Attacken, die der Bocholter SPD-Chef Thomas Purwin vor zwei Jahren erleben musste. Die Drohungen richteten sich sogar gegen seine kleine Tochter. Purwin gab sein Amt schließlich auf.