Stadtentwicklung in Radevormwald Wie gut kam das Citymanagement an?

Ein letztes Gruppenbild auf der Rathaustreppe und eine Mitteilung mit einer kurzen Bilanz – vergleichsweise unspektakulär hat sich das Citymanagement in Radevormwald verabschiedet. Am 5. März 2020 hatte sich die Firma „Stadt + Handel“ in Radevormwald als Träger des Projekts vorgestellt. Alexander Bethke und Jan Eichenhauer übernahmen als Citymanager die Aufgaben. Zuletzt bestand das Team aus Bethke und Laura Brähler. Wie sehen Politik und andere lokale Akteure das Wirken des Citymanagements in den beiden vergangenen Jahren? Unsere Redaktion hörte sich um.