Bildung in Radevormwald Wie groß soll die neue Schule werden?

Allerdings hatten die Vertreter mehrerer Fraktionen in der vorangegangenen Debatte Zweifel an dieser Lösung geäußert. So hatte die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) in einem Antrag dafür plädiert, die Planung größer anzulegen: Die Grundschule solle dreizügig werden, statt einer Einfach- solle eine Zweifachturnhalle entstehen. Die Fraktion der Radevormwalder Unabhängigen Alternative (RUA) ist ebenfalls für eine erweiterte Planung, will aber, um Kosten zu sparen, auf den ebenfalls geplanten Neubau der Grundschule Bergerhof verzichten und stattdessen dort nur sanieren.