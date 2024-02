Politik in Radevormwald Mit Aufklärung gegen rechtsextreme Umtriebe

„Unser Netzwerk gibt es bereits seit zwölf Jahren“, erklärt Nadine Lindörfer. Gemeinsam mit Kollegin Eyleen Fenske führt sie die Geschäfte der Koordinierungsstelle in Gummersbach. Getragen wird diese durch eine gemeinnützige GmbH PariSozial, eine Tochter des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes NRW e.V. Finanziell gefördert wird das Netzwerk vom Kreis-Land-Programm NRWeltoffen. Zu den Mitgliedern des Netzwerkes gehören die Stadt Radevormwald – wie auch die anderen Kommunen im Kreis – sowie zahlreiche Vereine, Aktionsgruppen, Akteure aus der Kultur und den Kirchen. „An uns wenden sich oft Menschen, die fragen, wie sie mit rechtsextremen Haltungen in ihrem Umfeld umgehen können – beispielsweise wenn in einem Verein oder in Jugendgruppe jemand plötzlich solche Einstellungen vertritt“, berichtet Lindörfer über ihre tägliche Arbeit. „Wir arbeiten zwar nur präventiv, aber wir können in einem solchen Fall helfen, die richtigen Ansprechpartner zu finden.“