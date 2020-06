Politik in Radevormwald : Wie geht es mit den Schulen nach den Ferien weiter?

Viertklässler der Schule Bergerhof zeigen, wie man in Corona-Zeiten Abstand hält. Die Politik in Radevormwald fragt nun, welche Konzepte es für die Zeit nach den Ferien gibt. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Das fraktionslose Ratsmitglied Dr. Axel Michalides und Thomas Lorenz (RUA) machen sich Gedanken, wie nach den Sommerferien der Schulbetrieb weiter gehen kann. Sind Container eine Lösung, um Abstand zu halten?

Überraschend hat die Landesregierung weitere Lockerungen im Bildungswesen angekündigt: „Ab Montag, den 15. Juni, sollen alle Kinder im Grundschulalter bis zu den Sommerferien in einem regelhaften Schulbetrieb eine Schule besuchen können“, erklärte NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer am Freitag.

Doch wie wird es nach den Ferien weitergehen? Darüber machen sich Ratsmitglieder wie Dr. Axel Michalides Gedanken. Der fraktionslose Ratsherr hat einen Antrag für den Haupt- und Finanzausschuss am Dienstag formuliert. Es sei die Rede davon, so Michalides, dass Räumlichkeiten wie Vereinsheime oder Gemeindesäle angemietet werden können, damit die nötigen Abstands- und Hygieneregeln in den Schulen eingehalten werden können. „Ebenso wären zusätzliche Container eine Möglichkeit, den Schulen mehr Räume zur Verfügung stellen.“ Das fraktionslose Ratsmitglied möchte nun von der Verwaltung wissen, ob man in Radevormwald über diese Szenarien bereits nachgedacht habe. „Da der Sportunterricht auch nach den Sommerferien voraussichtlich in reduzierter Form stattfinden wird, stünden die Turnhallen zur Verfügung“, gibt er zu bedenken.