Volkshochschule Oberberg : Wie erledige ich meine Geldgeschäfte sicher?

Oberberg Ein Kursus der Volkshochschule Oberberg gibt Auskunft über Risiken und Chancen verschiedener Arten des Zahlungsverkehrs. Teilnehmer können online dabei sein.

Die Volkshochschule (VHS) Oberberg bietet in Kooperation mit der Sparkassen-Finanzgruppe am Mittwoch, 19. Oktober, in der Zeit von 18.30 bis 20 Uhr einen Kursus zu diesem Thema an. Der Titel lautet: „Im Alltag sicher bezahlen“. Die Teilnahme ist gebührenfrei. Der Kursus wird in hybrider Form angeboten, das heißt: Teilnehmende können vor Ort in der VHS Zentrale in Gummersbach (Mühlenbergweg 3) oder online teilnehmen.