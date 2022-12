Weihnachten 2022 – Glaube, Liebe, Hoffnung Hier bahnt sich etwas an

Das Ziel der Vereinsmitglieder: Auf den im Jahr 1980 außer Betrieb gestellten Schienen zwischen Wuppertal-Beyenburg und Radevormwald-Dahlhausen soll regelmäßig ein Museumszug fahren. Der Zug ist in Teilen schon vorhanden, der Verein verfügt über eine 60 Jahre alte Diesellok und einige Waggons, die auf ihre große Stunde warten, in der sie wieder die klassische Strecke befahren dürfen. Dann wird er vorbeirattern an den Orten im Tal, die Eisenbahnkenner der Region runterbeten können: Wilhelmstal – Dahlhausen – Dahlerau – Remlingrade – Beyenburg – Laaken – Rauenthal – Oberbarmen. Sicher ist: Für die künftigen Fahrgäste gibt es viel zu bestaunen. Das Tal zwischen Radevormwald und Wuppertal verbindet historische Industriearchitektur und herbe Landschaft in einer Weise, wie man es sonst höchstens von den britischen Inseln kennt.