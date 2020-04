Theater und Kabarett : Wie der Kulturkreis mit der Krise kämpft

Viele Termine, die für die nächsten Wochen geplant sind, stehen auf der Kippe. Eine Herausforderung für den Vorsitzenden Michael Teckentrup und seine Mitstreiter.

Michael Teckentrup, der Leiter des Kulturkreises, rechnet damit, dass auch der Theaterabend am 29. April nicht stattfinden wird. Sicher ist das allerdings noch nicht. „Das Kontaktverbot besteht bisher nur bis zum 20. April, aber ich schätze, dass Theaterabende auch in der Woche danach nicht möglich sind. Final werden wir das allerdings erst entscheiden, wenn sich die Entwicklung klar abgezeichnet hat. Auch wir leben im Moment von Woche zu Woche“, sagt Teckentrup, der die Entwicklungen um die Corona-Krise engmaschig verfolgt.

Planung Die Organisatoren der Radevormwalder Comedy-Show stehen im Moment in Kontakt mit den Künstlern, die eigentlich am 13. März ins Bürgerhaus kommen sollten. Weil der Termin aufgrund der Corona-Krise abgesagt werden musste, wird ein neuer Termin gesucht. Michael Teckentrup, Leiter des Kulturkreises, möchte die Comedy-Show im Herbst nachholen. Ob alle Künstler für den neuen Termin Zeit finden, steht nicht fest. Ursprünglich waren Christian Schulte-Loh, Andreas Weber, Özgür Cebe, Ralf Senkel und Jens Neutag für die Show gebucht

Lernen in der Corona-Krise: Wie in der Steinzeit

Kommentar zur IT-Infrastruktur : Lernen in der Corona-Krise: Wie in der Steinzeit

Falls die letzten beiden Theaterstücke der aktuellen Spielzeit ausfallen, will der Leiter des Kulturkreises versuchen die Spielzeit 2020/2021 um zwei Stücke zu erweitern. „Wir wollen unseren Abonnenten gerecht werden und für Ersatz sorgen, falls Termine ausfallen. Ob genau die Stücke gezeigt werden können, die ausgefallen sind, liegt auch an den Terminkalendern der Theater.“ Im Mai will Teckentrup seine Abonnenten über die Planung der neuen Spielzeit und die Auswirkungen des Corona-Virus auf das kulturelle Angebot informieren. „Bevor sich die Abonnements verlängern, werden wir unsere Kunden über die Planung in Kenntnis setzen.“