BM-Kräuterserie : Der Bärlauch entgiftet und reinigt

Radevormwald Der Bärlauch liefert Vitamine und Mineralstoffe. Besonders heilsam sind die Schwefelverbindungen.

Der Bärlauch erwacht im April und setzt in dieser Woche die Themenserie „Die Kraft der Kräuter“ fort. Anke Höller (Foto: Jürgen Moll), die in der Ortschaft Borbeck das Bergische Kräuterstübchen betreibt, schätzt den Bärlauch als Vitalstoffquelle. „Bärlauchblätter liefern Vitamine und Mineralstoffe, die für einen gesunden Organismus unerlässlich sind“, sagt sie.

Bärlauch ist reich an Vitamin A und C, das immunstärkend, entgiftend und antibakteriell wirkt. „Bärlauch liefert dreimal so viel Vitamin C, wie Orangen“, weiß die Kräuter-Expertin. Auch Eisen gehört zu den wesentlichen Bestandteilen der heimischen Pflanze, die am liebsten an schattigen und feuchten Stellen wächst.