Urnengang in Radevormwald Das sollten Bürger zur Europawahl wissen

Wann wird gewählt?

In Deutschland findet die Europawahl am Sonntag, 9. Juni, statt. Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet, das für Bürger zuständige Wahllokal ist auf der Wahlbenachrichtigung vermerkt. Die 27 Mitgliedsländer der Europäischen Union wählen an unterschiedlichen Tagen, um die jeweiligen Traditionen zu berücksichtigen. Die Wahlen beginnen daher am Donnerstag, 6. Juni, und enden am Sonntag, 9. Juni. Die Ergebnisse werden erst veröffentlicht, wenn die Wahllokale im letzten Land geschlossen sind.