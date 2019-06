Städtische Gesellschaft : WfG will verstärkt heimische Unternehmen einbinden

WfG will verstärkt heimische Unternehmen einbinden

Radevormwald Geschäftsführer Frank Nipken sieht nicht zuletzt Vorteile für den städtischen Haushalt. Die WfG müsste dann erweitert oder eine neue Gesellschaft gegründet werden.

Die Radevormwalder Wirtschaftsförderungs-Gesellschaft (WfG) soll sich in Zukunft noch stärker auf eine ihrer Kernaufgaben konzentrieren – die Förderung der heimischen Wirtschaft. Das teilte WfG-Geschäftsführer Frank Nipken in der jüngsten Ratssitzung mit. „Neben Inhouse-Geschäften und dem Stadtmarketing wollen wir diesen Sektor nun ausbauen“, stellte er in Aussicht. „Dazu gehört es, mit örtlichen Unternehmen gemeinsam Projekte anzugehen.“