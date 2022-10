Kultur in Radevormwald : Zwei Väter und der Schatten eines Terroranschlags

„Vielleicht hat ihr Sohn meine Tochter getötet“ – ein Gespräch über das scheinbar Unaussprechliche. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Auf authentischen Aufzeichnungen basiert das Stück „Wir haben Worte“, das am Mittwoch in einer Inszennierung des Westfälischen Landestheaters im Bühnenhaus zu erleben war.

Von Cristina Segovia Buendía

Unfreiwillig vereint, finden zwei Väter zu einem Gespräch zusammen. Der eine, Georges Salines, im Stück von Neven Nöthing verkörpert, hat seine 27-jährige Tochter Lola beim Terroranschlag 2015 im Pariser Bataclan verloren. Der andere, Azdyne Amimour, gespielt von Wolfgang Wirringa, ist der Vater von Samy (28), einer der drei Terroristen, die sich an jenem Abend des 13. Novembers, Zugang zum Club verschafften und wild um sich schossen. „Vielleicht“, sagt Amimour mit brüchiger Stimme, „hat mein Sohn ihre Tochter erschossen.“

Auf den ersten Blick scheinen die beiden Männer auf der Bühne gleich: Beide sind von Kopf bis Fuß schwarz gekleidet. Beide sitzen auf einem Stuhl vor einer schwarzen Wand. Beide trauern. Der Verstand aber macht sogleich, ohne ausreichend Informationen zu haben, Unterschiede und sortiert die Männer fälschlicherweise in verschiedene Schubladen, überträgt einem mehr Verantwortung für die Tat als dem anderen.

Auch Amimour fragt sich, wo und wann er als Vater versagt haben könnte. Ob er die Tat und die Radikalisierung seines Sohnes, die er seit Jahren kritisch beobachtete, hätte verhindern können. Sein Sohn sei immer verschlossen gewesen. Religiös habe er und seine Frau ihre Kinder aber nie erzogen. Amimour war immer der Ansicht, dass sich die aus Algerien stammende Familie in ihrer neuen Heimat Frankreich anpassen müsste.

Salines hört aufmerksam zu, stellt zwischendurch Fragen: Ob sich der 1986 in Frankreich geborene Samy mehr als Algerier oder Franzose gefühlt habe? Amimour erklärt, dass seinen Kindern das beste beider Kulturen offenstand. Seine Töchter seien nie verschleiert gewesen. Selbst Arabisch wollten sie nicht lernen. Und Samy, wird im Verlauf des Gesprächs deutlich, ließ sich durch einen falschen Umgang radikalisieren, zog zuerst für den Dschihad in den Jemen, später nach Syrien. Als der Vater seinen Sohn aus Syrien holen wollte, kehrte er unverrichteter Dinge zurück. „Da verlor ich meinen Sohn zum ersten Mal.“

Lola, ein lebensfroher Mensch, wie ihr Vater sie beschreibt, war am Abend des Terroranschlags zufällig im Bataclan. „Wir waren am Vormittag schwimmen gewesen. Ich fragte sie nicht, was sie am Abend vorhatte“, bedauert Salines. Ein Freund der jungen Frau hatte noch eine Karte übrig. Von 1500 Besuchern an jenem Abend wurden 89 getötet. Schicksal oder Zufall, dass es Lola traf? Georges Salines will nicht an ein Schicksal glauben, eher an einer Verkettung unglücklicher Zufälle.

Beide Männer beschreiben die Tortur, die sie an jenem Abend erlebten, wie der eine verzweifelt versuchte, Kontakt zur Tochter aufzunehmen, Stunden und Tage lang in der Telefonwarteschleife von Krankenhäusern und Forensik ausharrte und wie der andere vermummt und in Handschellen zu Hause abgeführt und von der Polizei verhört wurde. Beide sahen ihre Kinder ein letztes Mal in einem Sarg liegend. Die Beerdigung des einen, tief in der Nacht in Einsamkeit ohne Namen auf dem Grabstein, die andere als Staatsakt im Beisein des Präsidenten.

Das Stück endet, mit beiden Männern vereint in Trauer und Toleranz und dem Willen in der Welt für Verständigung zu werben, auch wenn man sich auf den ersten Blick diametral gegenübersteht. „Eltern können nicht für die Tat ihrer Kinder verantwortlich gemacht werden“ sind sie sich einig. Am Ende sind nämlich beide Väter Opfer, die ein gleiches Schicksal teilen.