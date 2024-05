Sana Krankenhaus Radevormwald Wertschätzung für die Mitarbeiter

„Wir haben alle notwendigen Anträge für unsere Leistungsgruppen gestellt, um nachzuweisen, was wir hier vor Ort leisten. Aber was dann am grünen Tisch entschieden wird, darauf haben wir keinen Einfluss“, sagt der Pflegedirektor. Die Leistung des Radevormwalder Sana Krankenhauses komme so auf den Prüfstand, was das dann schlussendlich für die Mitarbeiter und das Pflegepersonal bedeutet, wisse er nicht. Und so müsse er seine Kollegen auch immer wieder vertrösten, denn natürlich stellt das Personal Fragen. „Wir warten auf den Bescheid, um dann zu schauen, ob alles so umgesetzt werden kann“, sagt Windgassen.