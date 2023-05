Diamanthochzeit in Radevormwald „Wir gehören einfach zusammen“

Das Leben des Ehepaars war schon immer geprägt von Arbeit. Werner Gross ist an den Abenden als Krankenwagen- und Taxifahrer im Einsatz gewesen, seine Ehefrau hat mit Heimarbeit Geld verdient. „Wir haben uns das Leben und unser Haus hart erarbeitet“, sagt das Jubelpaar. Ihr Eigenheim in Ispingrade hat vor einigen Jahren die jüngste Tochter übernommen. Nach einer Zwischenstation an der Uelfestraße wohnt das Paar seit drei Jahren in einer stadtnahen Wohnung an der Wiesenstraße. Zu den ehemaligen Ispingrader Nachbarn besteht noch eine Freundschaft mit regelmäßigen Treffen. „Wir sind eine richtige Clique und treffen uns an jedem ersten Sonntag im Monat. Die Jüngste bei uns ist 75 Jahre alt“, berichtet Christa Gross, die sich mit Gymnastik und Schwimmen fit hält.