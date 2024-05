Werbegemeinschaft in Radevormwald Innenstadt wird mit Blumenkörben verschönert

Paul Bartem und Tjalling Wiersma haben heute schon einen weiten Weg zurückgelegt. Ihr Unternehmen „Flower and Shower“ hat seinen Sitz in Kleve. Die beiden Niederländer sind an diesem Dienstag in mehreren deutschen Städten unterwegs, um sie mit Blumen zu verschönern. „Heute morgen waren wir in Unna“, berichtet Bartem. Nun, um 13 Uhr, sind sie dabei ihren Auftrag in Radevormwald zu erledigen – im Auftrag der hiesigen Werbegemeinschaft „Rade lebt“.