Auch für Radevormwalder interessant Wer singt mit bei Mendelssohns „Elias?

Die Probenarbeit beginnt am Mittwoch, 27. September. Die Proben finden immer mittwochs von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr im Bürgerzentrum Halver statt. Die Aufführungen sind für den 29. September 2024 in Essen und den 13. Oktober 2024 in Halver geplant, unter Mitwirkung von Solisten und großem Orchester. Vorher findet vom 6. bis 8. September 2024 ein Probenwochenende statt, gemeinsam mit dem Essener Projektchor in Hattingen.