Wahlen in Radevormwald : Noch wirft niemand den Hut in den Ring

Wahlabend am 13. September 2015: Christian Viebach (rechts), der unterlegende Kandidat von CDU und SPD gratuliert Johannes Mans, der als Kandidat der Alternativen Liste sensationell gewonnen hatte. Zu einer erneuten Kandidatur im Jahr 2020 hat Mans sich noch nicht geäußert. Foto: Hertgen, Nico (hn-)

Radevormwald In weniger als einem Jahr wird in Rade der Bürgermeister gewählt. Bislang hat sich jedoch noch kein Kandidat aus der Deckung gewagt. Einige Parteien haben das Thema noch gar nicht auf der Tagesordnung, wie die BM erfuhr.

Kein Jahr dauert es mehr, bis die Bürger in Radevormwald zur Kommunalwahl gehen. Auch der Bürgermeister wird neu gewählt. Doch bislang hat noch kein Kandidat, wie man so sagt, den Hut in den Ring geworfen. Bürgermeister Johannes Mans hat sich bislang ebenfalls noch nicht über eine erneute Kandidatur für das Amt des Stadtoberhaupts geäußert.

In Wipperfürth beispielsweise sieht es anders aus. Dort hat sich Anne Loth, die als Geschäftsführerin der Ökumenischen Initiative auch in Rade gut bekannt ist, bereits als Kandidatin für CDU und SPD in Stellung gebracht. Ein Werbevideo, in dem sie ihre Bürgernähe dokumentiert, gibt es auch schon.

Info So votierten die Rader beim letzten Mal Ergebnisse 2015 Bei der Bürgermeisterwahl im Jahr 2015 sah das Ergebnis am Ende so aus: Johannes Mans als Kandidat der Alternativen Liste erhielt 52,60 Prozent der Stimmen, Bernd-Eric Hoffmann, Kandidat der UWG, kam mit 25,29 Prozent auf Platz zwei, Christian Viebach, gemeinsamer Kandidat von CDU und SPD, kam auf den dritten Platz mit 22,02 Prozent.

Sicher ist, dass die Rader CDU einen eigenen Kandidaten bzw. eine Kandidatin ins Rennen schicken wird, erklärt der Stadtverbandsvorsitzende Gerd Uellenberg. Gespräche dazu würden bereits geführt. Der Vorsitzende deutet an, dass beim Neujahrsempfang der CDU der Kandidat präsentiert werden könnte. „Wir wollen ihn nicht zu früh ins Rennen schicken“, erklärt Uellenberg.

Bei der Bürgermeisterwahl 2015 war der Christdemokrat Christian Viebach als gemeinsamer Kandidat von CDU und SPD angetreten. Eine sichere Sache, so hätte man meinen können, doch in der letzten Phase des Wahlkampfs wurde ruchbar, dass eine Rathausmitarbeiterin Viebach wegen Stalkings angezeigt hatte. Davon erholte sich die Wahlkampagne der beiden großen Parteien nicht mehr. Sieger war am Ende Johannes Mans, der für die Alternative Liste (AL) angetreten war.

Seither hat sich das Verhältnis zwischen Mans und der AL allerdings deutlich abgekühlt. Deren Fraktion lässt an der Arbeit der Verwaltung kaum ein gutes Haar und stimmt mit schöner Regelmäßigkeit gegen das, was der Bürgermeister und sein Rathaus-Team der Politik vorlegen. Eine erneute Kandidatur Mans’ mit AL-Unterstützung ist derzeit unwahrscheinlich.

Dritter Bürgermeisterkandidat im Jahr 2015 war Bernd-Eric Hoffmann, der für die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) antrat. Ob die UWG im nächsten Jahr erneut einen eigenen Kandidaten ins Rennen schickt, darüber ist man laut Pressesprecher Armin Barg noch nicht überein gekommen. „Wir haben uns noch in keiner Weise darüber verständigt, ob wir jemanden und wen als Kandidaten aufstellen würden“, erklärt er. Auch über die denkbare Variante, dass die UWG einen anderen Kandidaten unterstützt, sei noch nicht entschieden worden.

Und die Sozialdemokraten? Stadtverbands- und Fraktionsvorsitzender Dietmar Stark räumt ein, dass es bei der vergangenen Bürgermeisterwahl für die Sozialdemokraten nicht gut gelaufen war. „Man muss auch einräumen können, sich vertan zu haben“, sagt Stark. Aktuell habe die SPD das Thema jedoch noch nicht auf der Tagesordnung. „Obwohl ich weiß, dass man in anderen Städten da schon ein Stück weiter ist“, räumt Stark ein.

Zumindest ein Kandidat in der Region hat bereits angekündigt, sich wieder zur Wahl zu stellen: Jochen Hagt (CDU), Landrat des Oberbergischen Kreises, hatte vor einigen Wochen bei einer Veranstaltung in Lindlar erklärt, er werde im kommenden Jahr erneut für das Amt kandidieren.