Adventszeit in Radevormwald Wer spendet für die Weihnachtsbeleuchtung?

„Die Finanzierung der Radevormwalder Weihnachtsbeleuchtung ist auch in diesem Jahr nur durch die Zusammenarbeit von Heimat- und Verkehrsverein, Werbegemeinschaft, Stadt Radevormwald und den Spenden von Industrie, Einzelhandel und Privatpersonen möglich“, heißt es nun in einem Aufruf, der von Bürgermeister Johannes Mans, der Vorsitzenden des HVV, Ursula Mahler, und von Folko A. Sensen, dem Vorsitzenden der Werbegemeinschaft, unterzeichnet ist. Darin werden die Bürger gebeten, mit einer Spende die festliche Beleuchtung in diesem Jahr zu finanzieren, damit die Stadt auch 2023 im weihnachtlichen Lichterglanz erstrahlen kann.