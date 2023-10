Aufruf der Wirtschaftsförderung Radevormwald Adventskalender 2023 – wer ist diesmal mit dabei?

Vom 1. bis 24. Dezember öffnet täglich ein Türchen und der jeweilige Türchenpate bietet eine Aktion für seine Kundschaft an. Schon im letzten Jahr haben sich die Akteure der Innenstadt kreative Ideen einfallen lassen. Vom Puppenspiel im Schaufenster über Kinderlesungen bis hin zu kleinen Geschenken wurde den Radevormwalderinnen und Radevormwaldern eine bunte Palette an Überraschungen geboten. Die Kalender-Türchen werden wieder gut sichtbar an den jeweiligen Geschäften ausgehängt. Im vergangenen Jahr hatte die Stadtverwaltung zudem über die jeweiligen „Türchen“ auf Facebook und Instagram informiert.