Katholische Kirchengemeinde in Radevormwald Sternsingeraktion in Vorbereitung – wer macht mit?

Die Sternsingeraktion wird, nachdem sich die bisherigen Organisatoren Mathias und Regina Lambert zurückgezogen hatten (unsere Redaktion berichtete), auf neue Füße gestellt. Burkhard Wittwer wird die Aktion diesmal koordinieren. Die Vorbereitungen werden bereits in den kommenden Wochen beginnen. Das Vorbereitungstreffen ist in der Familienstunde am Sonntag, 17. Dezember, um 9.15 Uhr vor der Familienmesse. Die Aussendungsfeier ist am Freitag, 5. Januar, um 14 Uhr in der Pfarrkirche St. Marien. Anschließend besuchen die Sternsinger die Altenheime und das Krankenhaus. Am Samstag, 6. Januar, ist dann das Sternsingen in den Straßen Rades und am Sonntag, 7. Januar, wird um 10 Uhr die Dankmesse stattfinden, ebenfalls in St. Marien. Wer sich den Besuch der Sternsinger wünscht, wird gebeten, sich in die Listen in den Kirchen St. Marien Rade oder St. Josef in Vogelsmühle einzutragen. Alternativ können sich Interessierte auch im Pastoralbüro melden (☏ 02195 1220 oder E-Mail sabine.vollbrecht@erzbistum-koeln.de ).