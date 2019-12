Schülerspezialverkehr in Radevormwald : Wer ist schuld an den hohen Schulbuskosten?

Wer ist schuld an den hohen Schulbuskosten?

Schülerspezialverkehr in Radevormwald

Dieses Foto entstand an der Mühlenstraße zu Zeiten, als die OVAG die Schulbusse stellte. Der Rat hatte sich gegen das Unternehmen entschieden. Foto: Hertgen, Nico (hn-)

Radevormwald Eine Mehrheit im Rat hatte 2018 eine Beteiligung an der OVAG abgelehnt. Ob das ein Fehler war, darüber sind die Meinungen geteilt.

Das hatten sich Politik und Verwaltung anders gedacht: Die Vergabe des Schulbusverkehrs in Radevormwald an zwei Unternehmen aus Wuppertal sollte eigentlich dazu führen, dass die Kosten gesenkt werden. Doch nun zeichnet sich ab, dass dieses Sparziel nicht erreicht werden kann.

In der jüngsten Ratssitzung mussten die Mitglieder der Fraktionen zur Kenntnis nehmen, dass die Stadt für den Schülerspezialverkehr überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 72.000 Euro bereitstellen muss. Die Kosten für diesen Posten für 2019 werden auf 792.000 Euro geschätzt. Im Haushaltsansatz waren 720.000 Euro angedacht – deutlich zu wenig, wie sich nun zeigt.

Doch ist damit zu rechnen, dass die Kosten in den kommenden Jahren wieder sinken werden? Bürgermeister Johannes Mans zeigte sich in einem Gespräch mit der BM skeptisch: Die Kosten würden vermutlich ein wenig sinken, aber auf einem hohen Niveau bleiben. Zudem müssten einige Schüler längere Wege in Kauf nehmen.