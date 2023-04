Naturschützer in Radevormwald Wer führt künftig die IG Wiebachtal?

Für die meisten anwesenden Mitglieder kam diese Entscheidung wenig überraschend. Bereits seit Jahren forderte Sabine Fuchs weitere Unterstützung in der Vorstandsarbeit. Seit Monaten war sie aktiv auf der Suche nach einem Nachfolger. Vergebens. Nach zwölf Jahren an der Spitze der IG Wiebachtal, sagt Fuchs, brauche es frischen Wind im Verein. Doch für den will offensichtlich niemand sorgen. Denn weder die persönliche Akquise von Sabine Fuchs trug bislang Früchte, noch fand sich unter den anwesenden Mitgliedern der Jahresversammlung am Dienstagabend jemand, der das Amt übernehmen wollte.