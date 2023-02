Aufruf der Radevormwalder Verwaltung Wer bewirbt sich für das Schöffenamt?

Die Bewerbung zur Aufnahme in die Vorschlagsliste für Schöffen muss folgende Angaben enthalten: Familienname, Geburtsname (falls abweichend vom Familiennamen), Vorname, Geburtstag, Geburtsort (bei kreisangehörigen Orten in der Bundesrepublik Deutschland unter Angabe des Kreises oder bei nicht in der Bundesrepublik Deutschland gelegenen Orten unter Angabe des Landes), Beruf (bei Bediensteten des öffentlichen Dienstes unter Angabe des Tätigkeitsbereiches) und die Anschrift.