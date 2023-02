Veranstaltung in Radevormwald Wer macht mit beim Stadtfest?

Wie es Tradition ist, findet die Veranstaltung somit auch in diesem Jahr am Muttertagswochenende statt. Im vergangenen Jahr hatte das Radevormwalder Stadtfest nach der Corona-Zwangspause eine erfolgreiche Wiederbelebung erfahren. Zahlreiche Besucher genossen die Möglichkeit, einmal wieder rauszugehen und ein abwechslungsreiches Programm zu erleben. Auch die Schausteller waren wieder dabei und sorgten für die lange entbehrte Kirmes-Atmosphäre in der Bergstadt. Wie Kirsten Hackländer, die Tourismusbeauftragte der Stadt Radevormwald, mitteilt, sind die Werbegemeinschaft „Rade lebt“, die Verwaltung und der Stadtkulturverband schon seit Monaten dabei, das Fest zu organisieren.