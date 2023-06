Studios in Radevormwald Wenn Tattoos plötzlich unerwünscht sind...

Tattoos, so sagt man, sind etwas für die Ewigkeit. Bestenfalls sind sie so langlebig und gleichbleibend schön, dass daran nie wieder etwas geändert werden muss. Tätowierungen lassen sich aber per Laser mehr oder weniger entfernen oder man nutzt die Methode des Cover-Up – also das Übertätowieren eines ungewünschten Motivs, das plötzlich weg soll. Aktuell ein Thema: Rammstein-Tätowierungen, nachdem mehrere Frauen Vorwürfe gegen Frontmann Till Lindemann erhoben haben.