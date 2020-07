Waldbaden im Wiebachtal : Ein Waldbesuch auf Rezept

Atemübungen mit Sabine Fuchs von der IG Wiebachtal. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Sabine Fuchs lädt zum Waldbaden ein – und die Resonanz ist groß. Die Psychologin und Vorsitzende der IG Wiebachtal weiß um die heilende Kraft des Waldes und will künftig noch mehr Menschen die Türen für das Angebot öffnen.

Unter den Füßen raschelt das Laub, der Rücken lehnt sich an den Stamm der starken Buche. Wind kommt auf und sorgt für ein leises Rauschen im Wiebachtal. „Jetzt konzentrieren wir uns auf die Atmung“, sagt Sabine Fuchs, die selbst auf dem Waldboden Platz genommen hat. Sie gibt leise Anleitungen zum Einatmen und zum Ausatmen. Sie lädt dazu ein, den Wald auf sich wirken zu lassen, den Geräuschen nachzugehen, sie vorbei ziehen zu lassen. Und als die Atmung langsam ruhiger wird, scheinen die Ohren sich zu öffnen: Irgendwo singt ein Vogel, der Wind streicht durch die Blätter.

Während die Minuten ins Land ziehen, eröffnet Sabine Fuchs den Menschen eine neue Perspektive – auf den Wald, auf den stressigen Alltag und auf sich selbst. Später wird sie von der „heilenden Wirkung“ des Waldes erzählen und von dem Gefühl, wie der Stress des Alltags abfällt. Aber jetzt lässt sie sich ganz auf die Atemübung ein – mitten im Wald, an einen Baumstamm gelehnt.

Info Waldbaden dauert etwa 90 Minuten Termin Das nächste Waldbaden mit der IG Wiebachtal findet am 21. August statt. Anmeldungen sind per Mail an info@wald-wandern-und-mehr.de möglich. Es können sechs bis zehn Personen teilnehmen. Die Teilnahme kostet 25 Euro für 90 Minuten. Idee Künftig soll der Kursus von der Interessengemeinschaft abgekoppelt werden, die überwiegend kostenfreie Aktionen anbietet. Sabine Fuchs bietet das Waldbaden dann über die Plattform www.wald-wandern-und-mehr.de an.

Waldbaden nennen das die Experten. Der Trend kommt aus Japan, heißt dort „Shinrin Yoku“, was so viel bedeutet wie „Eintauchen in den Wald“. Genau das bietet Sabine Fuchs nun auch den Menschen in Radevormwald an – inzwischen ist sie zertifizierte Kursusleiterin für Waldbaden und Achtsamkeit im Wald. Und das Interesse der Menschen ist groß, schon der erste Kursus, den sie unter dem Dach der IG Wiebach anbietet, ist schnell ausgebucht. Denn die Macht des Waldes hat sich herumgesprochen – nicht erst seit Corona.

„Seitdem der Alltag so schnelllebig ist, die Menschen für ihre Arbeitgeber und Freunde ständig erreichbar sind, hat sich auch ein Bedürfnis nach Entschleunigung entwickelt“, sagt die Fachfrau. Es wird häufig mit „Achtsamkeit“ umschrieben, Übungen werden entwickelt, die gegen Burnout und Stress wirken.

Beim Waldbaden betrachten die Teilnehmer den Wald und den Baum mit einer Lupe. „Shinrin Yoku“ bedeutet auf Deutsch so viel wie „ein Bad in der Atmosphäre des Waldes nehmen“. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Sabine Fuchs und das Waldbaden verlegen diese Übungen in den Wald. „Es geht dann nicht darum, ein bestimmtes Ziel zu erreichen oder an seine persönlichen Grenzen zu gehen“, erklärt sie, „es ist viel mehr die bewusste Wahrnehmung des Waldes, auf die es ankommt.“ In 90 Minuten legen die Teilnehmer kaum drei Kilometer hinter sich, stattdessen nehmen sie sich Zeit – zum Atmen, zum Staunen, zum Erholen. „Die Schildkröte kann dir mehr über den Weg erzählen, als der Hase“, zitiert die Psychologin ein Sprichwort. Und dann lädt sie ein, selbst „Schildkröte“ zu sein: Sie verteilt bunte Bilderrahmen, mit denen die Teilnehmer des Waldbadens das Laub, den Boden oder die Früchte des Waldes in den Fokus rücken. Sie gibt Lupen aus, um ganz genau hinzusehen: Die Rinde eines Baumes wird plötzlich in ihrer ganzen Kunst sichtbar, die Blätter bekommen Strukturen, die einem bisher entgangen sind.

Gleichzeitig werden die Schultern leichter, die Last fällt ab. „Kein Wunder“, sagt Sabine Fuchs, „die positive Wirkung des Waldes ist durch Studien belegt.“ Chemische Botenstoffe von Bäumen würden positiv auf das Immunsystem wirken, Blutdruck und Blutzuckerspiegel senken. Die wohltuende Atmosphäre des Waldes mit seinen Farben beruhige das vegetative Nervensystem und baue Stresshormone ab. Am Ende lädt die Psychologin dazu ein, sich auf den Waldboden zu legen, die Wurzeln zu spüren und vor allem, den Blick in die Bäume zu richten. „Jeder macht nur die Übungen, mit denen er sich wohlfühlt“, sagt Sabine Fuchs. Sie weiß, dass es nicht allen Teilnehmern gleich leicht fällt, loszulassen. Sie kennte auch die Vorurteile gegen das Waldbaden – dann würden die Menschen oft vom „Bäumeumarmen“ sprechen. Aber Sabine Fuchs kennt das Leuchten in den Augen der Menschen nach dem Waldbaden – die entspannten Gesichter, die zufriedenen Blicke, das große Dankeschön vieler Teilnehmer.

Deshalb will sie das Angebot ausbauen: Die ersten Kurse finden noch unter dem Dach der IG Wiebachtal statt. Als Psychologin und Coach will sie das Waldbaden künftig aber auch über die Volkshochschule und als buchbares Angebot installieren. In anderen Ländern sei es bereits als Kassenlassung akzeptiert.

Es seien Waldbaden-Kurse für ganz verschiedene Zielgruppen denkbar – Senioren, Familien und Kinder, Erwachsene im Feierabend oder der Mittagspause, sagt sie.