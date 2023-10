Straßenverkehr in Radevormwald Biker-Saison verlief mit deutlich weniger Ärger

Die Motorradsaison des Jahres 2023 neigt sich dem Ende zu. Mit der dunklen Jahreszeit gehen die Maschinen in „Winterschlaf“, die Biker-Montur landet erst einmal im Schrank. Für viele Menschen im Oberbergischen, auch in Radevormwald, war dies in den vergangenen Jahren ein Moment des Aufatmens. Der Lärm durch Motorradfahrer, die auf den kurvenreichen Straßen der Region dezibelstarken Freizeitspaß suchen, ist ein regelmäßiger Anlass für bewegte Klagen.