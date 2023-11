Brauchtum in Radevormwald Hubertusmesse stößt diesmal auf wenig Resonanz

Doch diese Zeiten scheinen vorbei, zumindest in Radevormwald. Denn von einer brechend vollen Kirche war Sankt Marien am Dienstagabend weit entfernt. Maximal 40 Besucher hatten sich hier, großzügig auf den Kirchenbänken verteilt, in den ersten beiden Reihen hatten sich die 13 Mitglieder des Bläserchors Ennepetal gesetzt. Volker Grossmann, nicht nur städtischer Sozialamtsleiter, sondern auch passionierter Jäger und Hegeringleiter der Kreisjägerschaft Oberberg, saß ebenfalls in der ersten Reihe und verfolgte diese besondere Messe mit ihren außergewöhnlichen Klängen. Der Bläserchor spielte verschiedene Stücke, traditionelle Melodien, die unter Jägern bekannt und beliebt sind. Mehrere Besucher zückten das Smartphone, um diesen Moment aufzuzeichnen. Die acht Herren in schicker Jägertracht gekleidet, die fünf Damen trugen eine Art Jagd-Dirndl mit Trachtenjacke, in der eiskalten Kirche durchaus zu gebrauchen.