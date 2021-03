Kirchengemeinden in Radevormwald : Weltgebetstag findet im Corona-Modus statt

In der reformierten Kirche am Radevormwalder Markt fand die ökumenische Veranstaltung statt. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Mit drei Kurzgottesdiensten wurde auf die aktuelle Lage in der Pandemie reagiert. Frauen aller Konfessionen versammelt sich am Freitagnachmittag zum gemeinsamen Gebet in der Kirche am Markt.

Traditionell treffen sich am ersten Freitag im März auch in Radevormwald Frauen aller Konfessionen zum gemeinsamen Gebet. In diesem Jahr musste der Weltgebetstag aufgrund der Corona-Pandemie anders umgesetzt werden als geplant. In der Bergstadt haben die Organisatorinnen drei Kurzgottesdienste unter dem Motto „Worauf bauen wir?“ in der Reformierten Kirche am Marktplatz veranstaltet.

„Wir mussten umdenken und haben neue Ideen für den Weltgebetstag gesammelt. Die neue Situation hat viele ehrenamtliche Helferinnen mobilisiert, die dazu beigetragen haben, dass wir heute trotzdem gemeinsam beten können“, sagt Katrin Weber von der ökumenischen Weltgebetstag-Gruppe.

Vorbereitet wurde das übergeordnete Motto des Weltgebetstags 2021 von Frauen aus Vanuatu. Der Name des Landes, das im Südpazifik liegt, bedeutet übersetzt „Land, das sich aus dem Wasser hebt“. Dort, wo Menschen im Einklang mit der Natur leben, ist der Klimawandel ebenso zu spüren, wie in anderen Teilen der Welt.

In den drei Kurzgottesdiensten am Freitagnachmittag wurden Geschichten und Schicksale aus Vanuatu geteilt. Gebetet haben die Frauen am Freitag dafür, dass Frauen nicht weiter unterdrückt werden, ihre Lebensgrundlage nicht verlieren und die Natur nicht weiterhin so stark ausgebeutet wird. Sie appellierten an Solidarität und Hilfsbereitschaft.

Den ersten Gottesdienst um 16 Uhr gestalteten Katrin Weber, Mechthild Bernshausen als Sprecherin sowie die Kantorin der reformierten Gemeinde, Angelika Kozinowski-Werler. Das gemeinsame Gebet endete mit dem Lied „Der Tag ist um“. Am Ausgang erhielten alle Teilnehmerinnen das Heft des diesjährigen Weltgebetstags sowie eine Samenmischung für den eigenen Garten unter dem Leitspruch „Wir säen Vielfalt.“ Nachdem die Kirche durchlüftet wurde, fing einige Minuten später der nächste Gottesdienst am Marktplatz an.

„Wir sind froh, dass unser Konzept auch unter den Corona-Schutzmaßnahmen angenommen wird und Frauen in die Kirche kommen. Der Ruf zum Gebet war trotz Corona laut genug. Die Vorbereitung war intensiv, weil auch vorbereitende Veranstaltungen ausgefallen sind“, sagt Katrin Weber.