Corona-Krise in Radevormwald : Welche Maßnahmen dienen dem Seuchenschutz?

Radevormwald Hans Golombek warnt davor, die von Bund und Land aufgestellten Regeln zum Schutz vor der Corona-Seuche zu früh zu lockern.

Hans Golombek, sachkundiger Bürger und Beisitzer der Radevormwalder SPD, beobachtet die Situation rund um das Coronavirus in der Bergstadt sehr genau. „Es ist zu beobachten, dass sich die Bürger unserer Stadt ruhig und diszipliniert an die Regeln halten, die von Bundes- und Landesregierung zum Schutz vor der Corona-Seuche erlassen wurden“, berichtet er. Seiner Ansicht nach sollten die Regeln auch nicht vorzeitig gelockert werden, sondern erst dann, wenn die Zahl der neu Infizierten tatsächlich markant gesunken ist und Horrorszenarien wie in Italien, oder neuerdings in New York vermieden werden können.