Prozess nach Totschlag in Radevormwald Vieles aus der Tatnacht bleibt noch im Dunkeln

Der Prozess gegen zwei 21 und 23 Jahre alte Männer aus Radevormwald vor der 4. Großen Strafkammer am Landgericht Köln neigt sich seinem Ende zu. Verhandelt wird gegen die beiden Männer wegen Totschlags, begangen an einem 19-Jährigen aus Radevormwald in der Nacht auf den 27. August 2023 unweit des Kreisverkehrs an der Kaiserstraße. Die Tat hatte nicht nur die Menschen in Radevormwald erschüttert. Auch das Interesse am Prozess, dessen vierter Verhandlungstag am Mittwochvormittag im Saal 13 stattfand, war durchweg groß. Nun wurden weitere Zeugen gehört.