Politik in Radevormwald Weitere Vollzeitstelle für die Feuerwehr gefordert

Die Fraktionen von CDU und Grünen haben Anträge zum Haushalt gestellt, die sich mit der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr beschäftigen. So weisen die Christdemokraten in einem Antrag darauf hin, dass es an manchen Stellen Probleme mit der Löschwasserversorgung gibt. Ein Grund sei die Trockenheit der vergangenen Jahre. „Beispielhaft sind hier die Teiche in Vorm Baum, Feckinghausen und Ümminghausen zu nennen“, teilt die CDU mit. Für das Jahr 2023 brauche es Investitionen in die Ertüchtigung der Feuerlöschteiche oder alternativ in die Errichtung von Löschwasserbehältern. Ein Konzept soll darlegen, welche Maßnahmen vorgesehen sind und ob die veranschlagten Mittel ausreichen.