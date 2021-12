Wupperorte in Radevormwald : Weitere Mittel für Quartierförderung

Eine Sprayer-Aktion hat jüngst das äußere des Jugendzentrums „Life“ mit bunten Farben aufgefrischt. Foto: Flora Treiber (Archiv) Foto: Flora Treiber

Radevormwald Die NRW-Landesregierung stellt für das Projekt in den Radevormwalder Wupperorten eine sechsstellige Summe bereit. Darauf weist der CDU-Landtagsabgeordnete Jens-Peter Nettekoven hin.

Die Förderung des Quartiers der Wupperorte in Radevormwald bekommt eine neue sechsstellige Zuwendung aus Landesgeldern. Diese Nachricht hat der CDU-Landtagsabgeordnete Jens-Peter Nettekoven nun mitgeteilt. Die CDU-geführte NRW-Landesregierung fördere im Rahmen des Programms „Zusammen im Quartier – Kinder stärken – Zukunft sichern“ Projekte zur Bekämpfung von Armut bei Kindern, Jugendlichen und ihren Familien.

Mehr als 100 Projekte werden mit Mitteln des Landes und der Europäischen Union in Höhe von insgesamt acht Millionen Euro jährlich unterstützt. In der aktuellen Förderphase 2021/2022 erhalte die Stadt Radevormwald jetzt 65.376 Euro zur Verbesserung der Lebenssituation von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien in benachteiligten Stadtteilen.

Info Im Kreis ist diese Projekt bislang das einzige Überblick Die im Rahmen des Programms „Zusammen im Quartier“ geförderten Projekte“ können auf der Internetseite des NRW-Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales unter der Webseite www.mags.nrw eingesehen werden. Das Projekt in den Radevormwalder Wupperorten ist derzeit das einzige im Oberbergischen Kreis, im benachbarten Rheinisch-Bergischen Kreis wird es ein Projekt in Burscheid gefördert.

„Ich freue mich, dass die Stadt Radevormwald mithilfe der jetzt zugesagten Fördergelder die Möglichkeit erhält, Projekte zu unterstützen oder neu ins Leben zu rufen, die Chancen auf Teilhabe eröffnen und so die Lebensperspektiven für Kinder, Jugendliche und ihre Familien verbessern“, erklärt dazu der christdemokratische Landtagsabgeordnete. „In benachteiligten Stadtteilen Radevormwald können so niederschwellige Angebote für diejenigen Kinder und Jugendliche unterstützt und geschaffen werden, die aufgrund ihrer Lebenssituation schon in jungen Jahren ins Abseits zu geraten drohen.“

Die Corona-Krise habe das Leben der benachteiligten Kinder und Jugendlichen noch einmal zusätzlich erschwert. Um so wichtiger sei es deshalb, die unterschiedlichen Unterstützungsangebote in Radevormwald zu stärken.

„Die finanzielle Förderung ist eine Wertschätzung für die vor Ort geleistete Arbeit. Auch ich möchte mich bei dieser Gelegenheit für das unermüdliche Engagement aller Beteiligten bedanken, die auch unter den erschwerten Bedingungen der Pandemie den Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen aufrecht erhalten haben“, erklärt Nettekoven.