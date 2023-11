Kulturkreis Radevormwald Weimarer Totentanz zum Nachdenken

Das Geld wird der jungen Frau vom Präparator aus der Anatomie (Philippe Ledun) gegeben, der Mitleid mit ihr hat. Allerdings glaubt er, ihr lediglich aus einer unverschuldeten misslichen Lage herauszuhelfen – wie sich jedoch herausstellt, geht es um eine Vorstrafe, die Elisabeth wegen eines nicht vorhandenen Wandergewerbescheins aufgebrummt bekommen hatte. Der Präparator erfährt davon und will mit einem Mädchen „auf der schiefen Bahn“ nichts mehr zu tun haben. Denn schließlich geht es um Betrug, was der Chor dann auch mehrstimmig verdeutlichte, als er den Betrugsparagrafen aus dem Strafgesetzbuch vorsang. Das hatte schon etwas von Musikkabarett, auch weil die Sänger den Gesetzestext mit entsprechender Gestik und Mimik präsentierten. Am meisten im Gedächtnis an diesem Theaterabend blieben Bühne, Kostüme und Maske, etwa die leichenblass geschminkten Präparatoren und Schupos in greller Kleidung. Letztlich mündet Elisabeths Geschichte in ein tragisches Ende – nicht umsonst trägt das Stück den Untertitel „Ein kleiner Totentanz“. Hinter allem steckt der sehnliche und letztlich vergebliche Wunsch der jungen Frau, Glaube, Liebe und Hoffnung zu finden, wie sie Paulus in seinem ersten Korintherbrief beschreibt.