Werbegemeinschaft Radevormwald : Weihnachtsverlosung steht vor dem Start

Bei der Vorstellung der diesjährigen Aktion (von links): Armin Werker (Vorsitzender Werbegemeinschaft), Marco Schulz (Geschäftsführer Möbel Behnke) und Axel Klugmann, Geschäftsstellenleiter Volksbank Oberberg. Foto: Stefan Gilsbach

Radevormwald Mit dem Martinsmarkt beginnt die Ausgabe der Lose in den beteiligten Geschäften. Hauptgewinn ist ein Möbelgutschein im Wert von 8000 Euro.

Mit dem Martinsmarkt am Sonntag, 6. November, beginnt die diesjährige Weihnachtsverlosung der Werbegemeinschaft „Rade lebt“. Am Donnerstag wurde die diesjährige Aktion bei einem Pressetermin im Möbelhaus Behnke vorgestellt. Mit dabei waren Axel Klugmann, Leiter der Radevormwalder Geschäftsstelle der Volksbank Oberberg, Marco Schulz, der Geschäftsführer von Möbel Behnke und Armin Werker, der in diesem Jahr gekürte Vorsitzende der Werbegemeinschaft.

Der Ort war nicht zufällig gewählt. Der Hauptpreis der diesjährigen Verlosung ist ein Einkaufsgutschein für Möbel Behnke im Wert von 8000 Euro. Ob für Küche, Wohnzimmer oder andere Räume, der Gewinner oder die Gewinnerin kann sich aus dem Sortiment auswählen, was sie in ihrem Heim gern sehen würde. Der zweite Hauptpreis ist ein Einkaufsgutschein von 500 Euro, die Hauptpreise drei bis sechs ein Gutschein im Wert von 250 Euro, der siebte bis zehnte Hauptpreis ist jeweils ein Gutschein im Wert von 100 Euro. Doch daneben gibt es, wie schon in den vergangenen Jahren, zahlreiche Sachpreise und Einkaufsgutscheine für die Teilnehmer zu gewinnen.

Info Autos, E-Bikes und eine Outdoor-Küche Preise Die Hauptpreise bei der Weihnachtsverlosung können sich stets sehen lassen. Im vergangenen Jahr war der Hauptgewinn eine Outdoor-Küche im Wert von mehr als 10.000 Euro. Bei der Aktion im Jahr 2020 waren zwei E-Bikes der wichtigste Preis. In den Jahren zuvor hatte die Weihnachtsverlosung dagegen öfters mit dem Gewinn eines Autos gelockt. Bei der Aktion zum Fest im Jahr 2018 gab es etwa einen VW „up!“ zu gewinnen, zur großen Überraschung der Organisatoren holte der Besitzer des Gewinnerloses das Gefährt jedoch nicht ab. Es wurde dann beim Stadtfest 2019 verlost.

Rund 60 Einzelhändler und Gewerbetreibende in der Stadt werden die Lose verkaufen. Insgesamt wurden 120.000 Lose bestellt. Etwa zehn Euro müssen pro Los bezahlt werden. Die Marke ist aber nur eine Richtlinie für die Geschäfte. Jedes Geschäft kann einen eigenen Wert festlegen.

Die Resonanz bei den Verlosungen ist traditionell hoch, und auch in diesem Jahr hoffen die beteiligten Händler auf viel Zuspruch. Nach wie vor ist die Lage für die Gewerbetreibenden angespannt, erklärt Armin Werker. „Die Menschen sind sehr zurückhaltend beim Kaufen, das haben die Händler im September gemerkt.“ Er hofft nun, dass die Befürchtungen für das Weihnachtsgeschäft sich nicht erfüllen.

In den vergangenen Jahren war es die Corona-Pandemie gewesen, unter deren Schatten die Verlosungsaktion gelaufen war. Im Jahr 2020 beispielsweise war kurz vor dem Fest ein Lockdown erklärt worden, damals blieben viele Händler auf ihren Losen sitzen. Auch bei der vergangenen Weihnachtsverlosung sorgte das Virus für Probleme, die früher in großem Rahmen zelebrierte Gewinnziehung konnte nur virtuell in kleinem Kreis stattfinden.

Bei der diesjährigen Aktion ist die Ziehung für Freitag, 6. Januar, 17 Uhr in der Raiffeisenbank Radevormwald am Schlossmacherplatz 6 geplant. Ob es dann ein buntes Programm werden wird, kann Armin Werker noch nicht mit letzter Sicherheit sagen: „Wir müssen abwarten, wie sich die Corona-Situation im Winter darstellt.“