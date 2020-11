Einzelhandel in Radevormwald : Zwei E-Bikes als Hauptgewinn

Die Werbegemeinschaft „Rade lebt“ stellte ihre Weihnachtsverlosung bei Radsport Nagel vor. Hauptpreis sind zwei E-Bikes, präsentiert von (v.l.) Bruno Hofmann, Kirsten Hackländer, Andreas Müllenmeister, Sven Schreiber und Axel Klugmann. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Die Weihnachtsverlosung der Werbegemeinschaft „Rade lebt“ startet nächste Woche. Ein Auto kann man dieses Jahr nicht gewinnen. Es gibt eine große Nachfrage bei Händlern für die Weihnachtslose.

Von Flora Treiber

Die diesjährige Weihnachtsverlosung startet nächste Woche. Ab Montag werden die Einzelhändler und Dienstleister der Stadt Radevormwald Weihnachtslose an ihre Kunden verteilen. Die Werbegemeinschaft „Rade lebt“ hat sich in diesem Jahr wieder federführend um die Organisation der Verlosung gekümmert und ist zufrieden mit der Resonanz. „Wir haben 130.000 Lose gedruckt und davon sind schon 115.000 Lose verkauft, Tendenz steigend“, sagt Bruno Hofmann von der Werbegemeinschaft. Das sind mehr Lose als im vergangenen Jahr. Zurückhaltend waren die Teilnehmer der Weihnachtsverlosung in diesem Jahr nicht. „Die Corona-Krise hat die Weihnachtsverlosung nicht geschwächt.“

Andreas Müllenmeister, Firmenkundenberater und stellvertretender Niederlassungsleiter der Raiffeisenbank Radevormwald, hat den Verkauf der Lose im Blick. „Besonders Unternehmer und Handwerker haben sich Lose gesichert, aber auch der Einzelhandel ist stark vertreten. Etwas zurückhaltender waren in diesem Jahr die Gastronomen“, sagt er. Insgesamt nehmen 55 Unternehmen an der Weihnachtsverlosung teil.

Info Hauptziehung ist am 8. Januar 2021 Was Die Hauptziehung wird am 8. Januar unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Dieser Plan kann sich aber noch ändern. „Wenn es die Corona-Schutzmaßnahmen im Januar zulassen, werden wir auch eine öffentliche Ziehung mit Rahmenprogramm organisieren, aber im Moment sieht das schlecht aus“, sagt Bruno Hofmann. Eine Zwischenziehung ist nicht geplant. Organisiert wird die Weihnachtsverlosung von der Werbegemeinschaft „Rade lebt“.

Axel Klugmann, Niederlassungsleiter der Raiffeisenbank, ist dieses Jahr mit seiner Bank der Hauptsponsor der Weihnachtsverlosung. Ihm ist es wichtig, dass sich die Gewinner über den Hauptpreis freuen, ihn selber benutzen und nicht direkt weiterverkaufen. „Diese Erfahrung haben wir bei den Autos gemacht, die in den letzten Jahren oft der Hauptpreis waren. E-Bikes sind momentan deutlich begehrter“, sagt er.

Der diesjährige Hauptgewinn sind deswegen zwei E-Bikes mit einem Wert von je 3800 Euro. Den Gesamtgewinn in Höhe von 7600 Euro wird ein Gewinner erhalten. „Ein Gewinner bekommt ein Frauen- und ein Herren-E-Bike mit einem leistungsstarken Akku mit 630 Watt und einer Zehn-Gang-Schaltung von dem Hersteller Flyer. Mit dem Trecking-Bike macht Fahrradfahren richtig Spaß“, sagt Sven Schreiber von Radsport Nagel. Der Rader Standort des Fahrradhändlers gehört zu einem der größten Sponsoren der Verlosung und stockt den Hauptgewinn mit einem Sicherheitspaket auf. „Wir werden den Gewinner mit einem Helm und einer Schutzweste ausstatten. Außerdem gehört zu dem Gewinn die Erstinspektion beider Fahrräder“, sagt Sven Schreiber, der das Geschäft an der Leimholer Straße managt. Er weiss, wie begehrt E-Bikes im Moment sind. „Viele Hersteller haben ihre Lieferzeiten stark verlängert. Wenn der Hype so weitergeht, sind im nächsten Frühjahr kaum noch E-Bikes zu kriegen“, sagt er.

Die beiden Fahrräder, die der Gewinner erhalten wird, stehen ab nächster Woche im Foyer der Raiffeisenbank am Schlossmacherplatz. Die weiteren Hauptpreise sollen die Einkaufskraft in Radevormwald stärken. Der zweite Hauptpreis ist ein Einkaufsgutschein in Höhe von 500 Euro, der dritte bis sechste Hauptpreis ist ein Einkaufsgutschein in Höhe von 250 Euro und die Lose des siebten bis zehnten Hauptpreises erhalten einen Einkaufsgutschein über 100 Euro. „Einkaufsgutscheine waren in den letzten Jahren als Gewinn sehr beliebt. Die Gutscheine können sich die Gewinner dann in der Raiffeisenbank abholen“, sagt Andreas Müllenmeister.