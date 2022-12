Radevormwalder Festtradition Weihnachtssingen auf dem Markt mit „Gänsehautmoment“

Für einen „Gänsehautmoment“ sorgte Andreas Niederwipper, der aus der Besuchermenge mehrere Trompetensoli. spielte. Er war nach der Weihnachtsmesse in St. Marien schnell auf den Marktplatz geeilt. In dieser weihnachtlich schönen Atmosphäre stimmte der Chor und viele Besucherinnen und Besucher mit dem Glockengeläut „Oh, du fröhliche“ an.