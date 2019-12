Weihnachtsmarkt in Radevormwald : Langer Samstag kommt nicht bei allen an

Radevormwald Nicht alle Geschäfte beteiligten sich am langen Samstag. Die Einzelhändler haben unterschiedliche Meinungen dazu.

Gedacht waren für Samstag Öffnungszeiten bis 18 Uhr, aber daran beteiligten sich nicht alle Geschäfte. Die Mitarbeiter der Bergischen Buchhandlung öffneten, wie jeden Adventssamstag, nur bis 16 Uhr. „Uns war nicht bewusst, dass es heute einen längeren Samstag bis 18 Uhr gibt. Die Samstage laufen bei uns aber immer besonders zur Weihnachtszeit gut“, sagt Buchhändlerin Dagmar Wittke. Obwohl der Weihnachtsmarkt nicht bis zum Schlossmacherplatz reichte, war an dieser Stelle der Innenstadt bis zum fortgeschrittenen Nachmittag Betrieb. Auch im Optikergeschäft von Marcus Strunk war am Samstag viel los. Vom Weihnachtsmarkt profitiert hat außerdem die Gastronomie, die direkt am Marktplatz liegt.

Termin Die Hauptziehung der diesjährigen Weihnachtsverlosung ist am Montag, 23. Dezember, um 17 Uhr auf dem Schlossmacherplatz. Auf den Plakaten, die in der Stadt aushängen, steht fälschlicherweise „Freitag, 23. Dezember“, es gilt jedoch der Montag vor Heiligabend. In den vergangenen Wochen wurden insgesamt 120.000 Lose verteilt. Der Hauptgewinn ist ein roter Hyundai i10, der vom Autohaus Kleinschmidt zur Verfügung gestellt wird.

Diese Erfahrung hat auch Einzelhändler Armin Werker gemacht, der an der Ecke Kaiserstraße/Grabenstraße Geschenkartikel verkauft. Sein Geschäft ist das Tor in den gemütlichen Teil der Kaiserstraße. „An Samstagen kann man alle Kunden mit Namen ansprechen, an Sonntagen lernt man neue Kunden kennen. Das ist ein großer Vorteil von verkaufsoffenen Sonntagen“, sagt er. Obwohl Armin Werker dafür kämpfen will, dass die verkaufsoffenen Sonntage wieder in Radevormwald durchgesetzt werden, laufen auch die Samstage gut für sein Geschäft. „Hier ist eigentlich immer etwas los, und unsere Punsch-Runde in den Abendstunden wird immer sehr gut angenommen“, sagt er. Für die Einzelhändler in Radevormwald wünscht er sich mehr Aufmerksamkeit von Seiten der Stadt. „Gegen den Druck von ver.di müssen wir uns durchsetzen und mal auf die Barrikaden gehen.“ Armin Werker kennt in Radevormwald kein inhabergeführtes Geschäft, das nicht gerne an einem Sonntag öffnen würde.