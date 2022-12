Weihnachtsmarkt in Radevormwald „Mensch Norbert. Du hier? Schon ewig nicht mehr gesehen“

„Mensch Norbert. Du hier? Schon ewig nicht mehr gesehen“, sagt ein Mann mittleren Alters, als er bei Norbert Petri an dessen Stand anhält. Der ehemalige Betriebshofleiter hat sich gemeinsam mit seinen Nachbarinnen Nikki Nitschmann und Bettina Lutzke überreden lassen, sein Handwerk auf dem Weihnachtsmarkt zu präsentieren. Hübsche Figuren, große und kleine, aus heimischem Holz sind hier bei Petri ausgestellt, während Nitschmann und Lutzke Holzschmuck und Küchenutensilien aus dem Naturmaterial offerieren. „Die Stimmung hier auf dem Weihnachtsmarkt ist super. Auch wenn ich nicht viel verkauft habe, einiges ist schon dabei rumgekommen, und die Leute zeigen Interesse“, sagt Petri erfreut. Besonders gut gefällt dem Radevormwalder, dass er nach langer Zeit auf dem kleinen Markt wieder so viele bekannte Gesichter wiedersieht. Mittig unter seinem Zelt hat er eine mobile Werkstatt installiert, wo er an seiner nächsten großen Engelsskulptur arbeitet, sofern er nicht wieder von alten Bekannten angesprochen und begrüßt wird. „An den kleinen Skulpturen kann ich nicht mehr schnitzen“, sagt er. Zu filigran sei diese Arbeit, um sie in der Kälte auszuüben. „Die Finger frieren mir ab. Bei der großen ist das aber kein Problem, da kommt Werkzeug zum Einsatz.“