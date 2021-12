Veranstaltung in Radevormwald : Weihnachtsmarkt ist eröffnet

Radevormwald Der Weihnachtsmarkt in der Innenstadt ist eröffnet. Zugang haben allerdings nur Geimpfte und Genesene mit einem Bändchen ums Handgelenk.

RADEVORMWALD Ein kleines bisschen Normalität an diesem Wochenende in der Innenstadt: Der Weihnachtsmarkt hat am Freitag geöffnet. Zugang haben wegen der Corona-Pandemie nur Geimpfte und Genesene mit einem Bändchen ums Handgelenk, das sie im leerstehenden Ladenlokal Markt 4 (ehemals „Wäschekorb“) erhalten. Dort müssen alle Besucher ihre Nachweise vorlegen. Der Weihnachtsmarkt erstreckt sich vom Marktplatz über die Kaiserstraße bis runter zum Schlossmacherplatz Der Markt läuft von Freitag bis Sonntag, 10. bis 12. Dezember – Freitag von 14 bis 21 Uhr, Samstag von 11 bis 22 Uhr, Sonntag von 11 bis 21 Uhr. Etwa 18 Stände sind aufgebaut. Zum verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr dürfen Geschäfte zwischen der Lindenstraße bis zum Eingang zur Blumenstraße öffnen. Der Wochenmarkt am Samstag findet an der Oststraße statt.