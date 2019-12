In den Wupperorten : Weihnachtsgeschichte zum Mitsingen in den Wupperorten

Weihnachtsgeschichte zum Mitsingen in den Wupperorten

In den Wupperorten

Gut besucht war das Adventskonzert der Wupperchöre im Gemeindehaus am Siedlungsweg. Foto: Sigrid Hedderich

Wupperorte Die große Gemeinschaft der Wupperchöre sorgte am Sonntag wieder für eine weihnachtliche Atmosphäre mit ihrem Konzert.

Das jährliche Weihnachtskonzert der Wupperchöre gilt als Garant für festliche Stimmung. Am Sonntagnachmittag war es wieder soweit, die Türen des Gemeindehauses der evangelischen Kirche Dahlerau, am Siedlungsweg, öffneten sich für ein großes Konzert. Der Gesangverein Serenita Önkfeld, seit vielen Jahren festes Mitglied in der großen Gemeinschaft, machte sich gleich zu Beginn auf den Weg zur Bühne. Den musikalischen Einstieg aber hatte das Publikum sich selbst gegeben, indem es die Stimme zu „Macht hoch die Tür“ erhob.