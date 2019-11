Radevormwald : Weihnachtsandacht im Wald

Radevormwald (s-g) Die evangelisch-reformierte Kirchengemeinde in Radevormwald bietet in der Adventszeit den Menschen erneut die Möglichkeit, bei Andachten zur Ruhe zu kommen. So findet am Freitag, 6. Dezember, um 19.30 Uhr eine Andacht in der Kirche am Markt statt.

Am Donnerstag, 12. Dezember, zur gleichen Uhrzeit, wird diese Andacht gemeinsam mit der lutherischen Gemeinde veranstaltet. Anlässlich des Karl-Barth-Jahres wird die Verkündigung des bekannten Theologen in die Andacht einfließen.

Unter dem Motto „Waldweihnacht“ treffen sich alle Interessierten am Freitag, 20. Dezember, um 19.30 Uhr wetterunabhängig am Parkplatz Erlenbacher Straße. Laternen stehen zur Verfügung, wer mag, kann auch seine eigene mitbringen (kein offenes Feuer!). Bei Laternenlicht wird ein stiller Fußweg von etwa zehn Minuten zu einer kleinen Lichtung im Waldstück „Am Herzberg“ führen. Die Andacht dauert etwa 30 Minuten und ist für alle Altersgruppen geeignet.