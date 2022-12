Advent in Radevormwald Weihnachtliches Konzert im Bürgerhaus

Die Organisatoren versprechen ein „stimmungsvolles und schwungvolles Weihnachtsprogramm“. Auf dem Programm stehen Weihnachtslieder aus aller Welt, darunter „Adeste fideles“, „Tochter Zion“, „It‘s the most wonderful time of the year“, „Let it snow“, „Ave Maria“, „Jingle bells“ , „Mille cherubini in coro“ und viele mehr. Das Salonorchester Münster wird unter anderem mit der „Petersburger Schlittenfahrt“ und dem „Blumenwalzer“ aus Tschaikowskis Nussknacker“-Ballett das Programm bereichern. Die Tanzetage präsentiert mit einem Kinderballett Tänze – darunter ebenfalls Nummern aus dem „Nussknacker“ – und das Tanzduo Sabine und Michel Suhr wird zu den Klängen der Filmmusik des tschechischen Märchenklassikers „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ tanzen, der für viele zur Weihnachtszeit einfach dazu gehört. Der Kinderchor des Familienzentrums Bonaventura wird unter anderem den Klassiker „In der Weihnachtsbäckerei“ von Rolf Zuckowski singen. Das Gesangs-Duo Müller-Ring und Fazekas war bereits mehrfach zu Gast in Radevormwald, unter anderem mit einer Operetten-Gala und im Sommer bei einer Musical-Gala im Museum für Asiatische Kunst.